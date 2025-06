Fumetti e gaming. C’è un nuovo player in città

Una passione smisurata per fumetti, giochi di carte, wargames e una buona dose di coraggio imprenditoriale. Ecco cosa ha spinto i due fratelli Alessio e Andrea Guidi ad ampliare il proprio negozio di via Masini a Empoli per farlo diventare un ritrovo per appassionati, dove acquistare, giocare o creare sorseggiando una birra e consumando un gustoso panino. Tutto per la verità si poteva già fare nel fondo che era situato situato al civico numero 10, ma con l’inaugurazione del nuovo locale, 150 metri più in là, che avverrà nel prossimo fine settimana, gli spazi saranno molto più ampi. Il nuovo negozio sorgerà infatti dove un tempo era il Connely’s Irish Pub. Un vero pub all’interno del nuovo “GG-Goodgames“ sarà la grande novità, oltre a un laboratorio dove poter realizzare stampe in 3d, modellini o miniature.

"Fin dall’inizio il nostro modello di negozio era quello di un gaming-pub, così dopo il Covid abbiamo deciso di aprire un piccolo angolo-bar nel vecchio negozio – racconta Alessio – e ora vogliamo contribuire a togliere la brutta nomea che in Italia hanno i pub come luoghi utili solo a ubriacarsi".

A tal proposito la pubblicità sui social per la nuova apertura ha già suscitato la reazione negativa di un residente di via Masini. "Finora non abbiamo mai avuto problemi con il vicinato, se non un paio di curiosi episodi durante i primissimi giorni di apertura – ricorda Alessio – quando un signore che abitava al terzo piano del palazzo di fronte è sceso lamentandosi che gli svegliavamo le galline". Per ingrandirsi, i due fratelli hanno trovato anche un terzo socio e, con l’apertura del pub, daranno lavoro a tre persone. "Il nostro nuovo socio, Davide Pecoraro, è un amico da tanto tempo che ha sempre frequentato il nostro locale – prosegue Alessio – così come, avendo la fortuna di avere una clientela molto eterogenea, che spazia dai bambini ai ragazzi di 12-13 anni fino ai cinquantenni, ‘vecchi’ frequentatori del nostro negozio sono anche il nuovo cuoco e aiuto cuoco. La barista l’abbiamo invece trovata tramite conoscenze comuni".

Un’attività nata undici anni fa, nell’aprile del 2016 quando Alessio e Andrea alzarono per la prima volta la saracinesca al civico 10. "Da giocatori abbiamo visitato più o meno tutti i locali a tema del centro Italia e dopo l’estate del 2015 iniziammo a maturare l’idea di rilevare la fumetteria empolese dopo eravamo dipendenti. Alla fine, però, non si trovò l’intesa economica – spiega Alessio – e così decidemmo di andare per la nostra strada. Inizialmente con molta paura perché per colpa di alcune persone a Empoli le community di giocatori presenti non frequentavano i locali della città, ma avemmo la fortuna di farci conoscere al Luducomix di quell’anno... ed eccoci qua".

Simone Cioni