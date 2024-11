Fucina creativa. Il nuovo spazio del Teatro C’Art

CASTELFIORENTINO

Un sogno diventato realtà. Domani alle 18 sarà infatti inaugurato a Castelfiorentino il nuovo open space di Teatro C’Art. L’immobile è adiacente alla sede del teatro (via Brodolini in località Pesciola) e consta di una sala teatrale-laboratoriale, un laboratorio artistico per il montaggio delle scenografie e la realizzazione di maschere, un deposito per scenografie e strumentazioni di scena, spogliatoi e dei servizi. La struttura accoglierà la Scuola Teatro Comico Contemporaneo, con l’avvicinamento al settore di giovani leve dello spettacolo che necessitano non soltanto di supporto artistico, ma anche di un indirizzo per l’orientamento al mondo burocratico amministrativo, scenografico-tecnico, distributivo del settore.

Ristrutturazione e riqualificazione sono state possibili grazie anche a un finanziamento di 98mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze nell’ambito del Bando "Spazi Attivi 2022, Percorsi di rigenerazione urbana del territorio" e alla campagna raccolta fondi "AbbracciArte". La nuova sfida di Teatro C’Art è quella di favorire l’occupazione giovanile attraverso uno spazio di creazione e di affermazione professionale sia per gli artisti che per coloro che vivono o vorrebbero vivere nel e del settore culturale teatrale. "L’obiettivo è stimolare ogni artista a esplorare il proprio interesse creativo, a trovare la propria strada e a creare un prodotto con un’identità unica – osserva André Casaca, direttore artistico di Teatro C’Art –. È un luogo che valorizza innanzitutto l’aspetto umano dell’artista, incentivandolo a lavorare sulle proprie risorse personali e artistiche".

L’inaugurazione sarà preceduta alle 15 da una tavola rotonda sul tema "Teatro Comico e Circo Contemporaneo: tra formazione, ricerca, creazione e produzione in Italia", a cui interverranno Mario Gumina e Luisa Cuttini (Circuito Claps Lombardia), Sam Mc Ghee (Accademia dell’arte di Arezzo), Patrizia Coletta (Fondazione Toscana Spettacolo) e André Casaca. Modera Annalisa Bonvicini. Poi alle 21 apericena e concerto dei Salduende.