Fucecchio, Una Nuova Didattica Innovativa con Due Ore di Classi Aperte

Sarà una didattica innovativa con due ore alla settimana a classi aperte per stimolare le competenze dei bambini attraverso il gioco e il divertimento. E poi l’apertura verso il territorio e le sue associazioni. Alla primaria primo Maggio di Galleno nasce un nuovo modo di fare scuola. Dal prossimo anno scolastico prenderà il via questo progetto ’rivoluzionario’ illustrato dal vicesindaco Emma Donnini e dalla dirigente scolastica Paola Cinquerrui ai bambini e alle famiglie. La scuola, oltre ai due rientri pomeridiani, si aprirà alle famiglie per altri due pomeriggi speciali, dedicati a fare i compiti insieme e ad avere l’opportunità di fare teatro, arti visive e yoga con l’associazione Lovett e il lupo Aps, di conoscere il proprio territorio e le proprie peculiarità grazie al Comitato Francigena Galleno o a fare attività fisica con l’associazione Sportingalleno. Sarà cura proprio dell’amministrazione comunale sostenere questa fase sperimentale che andrà avanti fino a dicembre.