Fucecchio (Firenze), 14 giugno 2019 - Nei giorni scorsi è stato effettuato il primo intervento di protesi di spalla con grave artrosi in una paziente di 86 anni presso l’ortopedia protesica dell’Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio. L’intervento è riuscito con successo senza alcuna complicanza post operatoria, pertanto la paziente verrà dimessa nei prossimi giorni.

L'intervento è stato eseguito dall’équipe dell'ortopedia protesica dell'ospedale di Fucecchio diretta dal dottor Roberto Virgili insieme al dottor Nistri in sinergia con i dottori Domiziano Coppacchioli, Ugo Trovato e Alessandro Gentile dell'Ortopedia di Empoli.

"Esprimo la mia soddisfazione per questo intervento realizzato dall’équipe del San Pietro Igneo - afferma Alessio Spinelli, sindaco del Comune di Fucecchio - Il nostro ospedale si conferma ancora una volta un centro di eccellenza per quanto riguarda l’ortopedia protesica, anche in termini di innovazione. E’ questa la direzione intrapresa fin dall’inizio ed è quella che dobbiamo mantenere assolutamente".

“La collaborazione dei medici ortopedici provenienti da diverse unità operative dell'azienda che si raggruppano secondo competenze specifiche professionali sta iniziando a dare importanti frutti- spiega Stefano Michelagnoli, direttore dipartimento specialistiche chirurgiche - L'inserimento dell'ospedale di Fucecchio in questo circuito professionale della Usl centro appare nodale e destinato a un notevole sviluppo nei prossimi anni qualificando l'ospedale come vero centro di eccellenza ortopedica”.

La fase organizzativa è stata diretta dalla dottoressa Sonia Bianchi, responsabile sale operatorie Azienda Usl Toscana Centro e dalla dottoressa Letizia Pontanari, coordinatore infermieristico delle sale operatorie di Fucecchio, con la supervisione del dottor Virgili e del dottor Giovanni Benelli, direttore dell’Area ortopedia e traumatologia. Questo primo intervento di protesi di spalla eseguito presso l’Ospedale San Pietro Igneo rientra nell’ambito del progetto Cast Centro (Chirurgia Arto Superiore Toscana Centro), nato all’interno del Dipartimento specialistiche chirurgiche e dell’Area ortopedia e traumatologia dell’Azienda Usl, per trattare tutte le patologie della spalla e del gomito.

Questo nuovo polo chirurgico, diretto dal dottor Simone Nicoletti, ha l’obiettivo di raggruppare gli interventi per specialità e produrre migliori risultati per i pazienti, oltre a creare sinergie tra i professionisti altamente specializzati nella chirurgia dell’arto superiore che operano nei diversi presidi ospedalieri. E’ in programma l’apertura di un ambulatorio dedicato all’interno dell’Ospedale di Fucecchio per pazienti che soffrono di questo tipo di patologie.