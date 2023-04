Fratoianni si schiera "Sto con gli ecovandali"

EMPOLI

Si parla di ambiente al Dem Festival. È uno dei temi principali e a rilanciarlo giovedì sera è stato anche l’onorevole Nicola Fratoianni. "Sto coi ragazzi dell’Ultima generazione - ha dichiarato Fratoianni - Sto con chi usa la vernice lavabile e non con chi li arresta". Ambiente e rifiuti al centro anche del dibattito poche ore prima con il senatore dem Dario Parrini che si era espresso così: "Chi parla di rifiuti zero parla di fregnacce. Come lo è dire che dove ci sono i termovalorizzatori aumentano i rifiuti e diminuisce la raccolta differenziata: i dati dimostrano che non è vero". Parole che non sono piaciute a Rossano Ercolini e Laura Lo Presti di Zero Waste EuropeItaly che affidano a un comunicato il loro disappunto. "Apprendiamo che Rifiuti Zero celebrato recentemente con la giornata internazionale istituita dall’Onu per il 30 marzo sarebbe addirittura una fregnaccia. Che molti Comuni in Toscana raggiungano l’80% del riciclo? È soltanto il frutto della campagna menzognera degli attivisti e dei Comuni Rifiuti Zero. Una triste ed ennesima mistificazione di dati e numeri ai quali non si può credere". L’attacco è una scusa per invitare Parrini al confronto. "La tesi che ribadiamo è che nel segno dell’economia circolare si può addirittura andare ben oltre livelli di riciclo a patto che si adoperi il porta a porta, in grado di rendere residuale per trattamenti a freddo ciò che rimane, che in un flusso non superiore al 10-12% transitoriamente andrebbe in discarica, detossificato". Vedere per credere. Anzi, riparlarne. "Invitiamo il senatore il 14 maggio all’incontro che i Comuni Rifiuti Zero Toscani hanno organizzato insieme a Zero Waste Italy".