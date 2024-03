Fra generazioni. Quattro giorni dedicati ai piccoli

CASTELFIORENTINO

Quattro giorni no-stop, venti appuntamenti, due anteprime nazionali, sette prime nazionali, quattordici compagnie teatrali, fra cui una francese, e decine di ospiti, con perfomance teatrali e incontri che si terranno tra il Teatro del Popolo e l’ex Oratorio di San Carlo.Tutto pronto a Castelfiorentino per la 13esima edizione di “Teatro fra le generazioni“, cantiere multidisciplinare legato al teatro d’innovazione per le nuove generazioni, organizzato dalla compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro, che si svolgerà da oggi fino a venerdì. Il festival è diventato negli anni uno degli appuntamenti nazionali più attesi relativamente al teatro per e con le nuove generazioni. Spettacoli presentati da grandi teatri e piccole formazioni indipendenti, alcuni nati sul territorio grazie alle residenze temporanee o a periodi di prova che gli artisti ospiti hanno effettuato nei teatri dove stabilmente Giallo Mare Minimal Teatro opera come Residenza Artistica. Gli spettacoli indagano vari linguaggi scenici (teatro, performance multimediale, teatro di figura) che complessivamente si rivolgono agli spettatori più piccoli, ai giovani e al pubblico intergenerazionale delle famiglie e coinvolgono artisti e compagnie provenienti da molte regioni italiane.

Fra gli spettacoli segnaliamo i due in anteprima nazionale: Compagnia Bachi-Grande/mo_wan teatro con “Gianna che vive in una bolla“, progetto vincitore del bando Bugs, habitat multidisciplinari per il teatro ragazzi 2023 (domani alle 14 al Teatro del Popolo); Armamaxa teatro con “Maledetta primavera“ (giovedì alle 21 al ridotto del Teatro del Popolo). Il debutto odierno delle 18 è invece affidato ad uno dei sette spettacoli in prima nazionale, ossia “Talento“ della compagnia Aldes/Aline Nari. “Teatro fra le generazioni“ è promosso da Giallo Mare Minimal Teatro, Regione Toscana, Comuni di Castelfiorentino, Empoli, Santa Croce sull’Arno e Vinci e Residenze artistiche toscane Rat, Banca cambiano 1884, Ente Cambiano Scpa, Fondazione Teatro del Popolo Castelfiorentino. Il programma della manifestazione è consultabile sul sito www.giallomare.it.