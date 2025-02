Forza Italia a congresso per eleggere il segretario. Stamani dibattito e poi le operazioni di voto

Un momento importante per la compagine degli azzurri di Fucecchio che siedono all’opposizione in consiglio comunale. E’ convocato per stamani il congresso comunale di Forza Italia a Fucecchio che avrà luogo alle 10 nei locali del Bar d’angolo in via Battisti. Il congresso si svolgerà con l’insediamento dell’ufficio di presidenza per gli adempimenti formali. Dopo gli interventi di saluto del segretario provinciale Paolo Giovannini e degli ospiti, è previsto il dibattito e l’apertura dei seggi per l’elezione del nuovo segretario e di venti membri che faranno parte del coordinamento comunale. "La chiusura delle operazioni di voto – spiega una nota del partito – terminerà alle 12. Forza Italia è molto attiva sul territorio di Fucecchio e lavora all’opposizione in stretta collaborazione con le forze alleate a partire da Fratelli d’Italia".