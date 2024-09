"Fortissimissimo". I giovani talenti della classica

L’eleganza e il talento della pianista Rikako Tsujimoto ha brillato domenica scorsa al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli per il primo concerto della rassegna "Fortissimissimo Metropolitano", ma è già tempo del secondo appuntamento del festival dei giovani talenti promosso dagli Amici della musica di Firenze in collaborazione con il Centro studi musicali Ferruccio Busoni e con il patrocinio e contributo della Città Metropolitana di Firenze. Stavolta toccherà all’ensemble formato dal soprano Alessia Attili, dal mezzosoprano Elisabetta Ricci, dal tenore Luca Bazzini, dal clarinetto di Matteo Fabbrini, dalla viola di Laura Benporad e dalla pianista Matilde Graziani. L’esibizione, realizzata in collaborazione con il Conservatorio Rinaldo Franci di Siena, è in programma domenica prossima alle 18, sempre al Cenacolo degli Agostiniani (ingresso gratuito).

Il programma prevede l’esecuzione di brani di Schubert, Spohr e Brahms. Alessia Attili si è laureata nel 2022 partecipando poi a varie masterclass e da quest’anno canta nel coro dell’Accademia Chigiana. Elisabetta Ricci si è diplomata l’anno scorso al Conservatorio di Siena e tra i vari riconoscimenti ottenuti ha vinto il premio della giuria al Concorso Internazionale di Canto lirico Borsò e il secondo premio al Concorso internazionale di canto lirico Premio Puccini.

Luca Bazzini ha ricoperto ruoli in opere di Scarlatti e Schubert ed è artista del coro della Fondazione Arena di Verona per l’Arena di Verona opera festival. Matteo Fabbrini è Primo Clarinetto dell’Orchestra giovanile di Roma e primo clarinetto dell’orchestra della Miniera di Abbadia San Salvatore, oltre a dirigere la Junior Band di fiati di Abbadia San Salvatore. Laura Bemporad ha fondato il Duo Ramé con la pianista Matilde Graziani ed è stata chiamata come aggiunta dell’Orchestra Cherubini diretta da Hussein Pishkar e Riccardo Muti. Infine Matilde Graziani sta frequentando il Biennio di pianoforte al Conservatorio di Siena, oltre a partecipare a diverse masterclass.