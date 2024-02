Fornaio aggredito all’alba in via Roma. Spinto contro la vetrina di un locale

EMPOLI

Un’alba violenta in via Roma. I fatti risalgono alle prime luci di domenica scorsa e raccontano, purtroppo, di un altro episodio di aggressione a pochi passi dal centro di Empoli. Come tutte le domeniche mattina, intorno alle 5.30, il titolare di un panificio di San Miniato si era recato al Cirisiamo Cafè per ritirare i vassoi di paste preparati dal pasticcere. L’uomo, un signore che ha passato i settanta anni di età, è stato aggredito da un giovane che gli chiedeva insistentemente dei soldi. Secondo quanto appreso, il fornaio non era ancora arrivato sulla soglia della pasticceria quando è stato fermato da un individuo giovane e di carnagione chiara. Questo ha iniziato a chiedergli del denaro. L’uomo gli ha spiegato che non ne aveva, ma l’altro non si è accontentato della risposta e ad un certo punto ha tentato di infilare una mano dentro le tasche dei pantaloni del fornaio. L’uomo si è scostato per impedirglielo e il giovane ha reagito spingendolo violentemente contro la porta a vetri del Cirisiamo.

Da dentro il pasticcere impegnato a preparare i vassoi da consegnare ha sentito il trambusto ed è subito corso a vedere cosa stesse succedendo. Per prestare soccorso ha immediatamente aperto la porta e fatto entrare il fornaio, visivamente dolorante per aver sbattuto contro la vetrina del locale. Per fortuna l’uomo non ha riportato gravi conseguenze e ha deciso di non ricorrere alle cure del 118. L’aggressore nel frattempo si era dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.