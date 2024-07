Fondi all’Airc in memoria del mito Cinelli

Nella sua lunga e gloriosa carriera, nella quale ha rappresentato non soltanto un ottimo giocatore ma anche un grande esempio di uomo di sport. Ben 14mila euro destinati alla ricerca e alla cura sono stati raccolti durante due eventi organizzati a maggio in memoria dell’indimenticato bomber fucecchiese Luciano Cinelli: la presentazione del libro "Luciano Cinelli Bomber" e il derby tra le contrade del Palio, andato in scena il 31 maggio. Al teatro Pacini, l’intero ricavato è stato devoluto all’Airc e all’Asi, presenti con i loro rappresentanti, per la ricerca sul cancro e il supporto ai malati. Alla consegna sono intervenuti la sindaca Emma Donnini, il vice sindaco e assessore allo Sport Fabio Gargani, l’ex sindaco di Fucecchio, nonché bis cugino di Cinelli, Alessio Spinelli, la moglie Lori Vanni con i figli e i due organizzatori degli eventi.