Fondazione Città dei Palii e futuro. Spinelli a tu per tu con il ministro

Una tappa strategica, di scambio di esperienze ed idee, nel cammino del progetto sulla Fondazione "Città dei Palii". Così nei giorni scorsi il sindaco Alessio Spinelli, invitato dal suo omologo sardo Massimiliano Sanna e dallo storico veterinario Giuseppe Sedda, spesso collaboratore anche del Palio di Fucecchio, è stato ospite della Sartiglia di Oristano. Un incontro che, oltre a approfondire la conoscenza di una manifestazione storica tra le più seguite d’Italia, aveva lo scopo di intensificare i rapporti verso la Fondazione, quell’organismo che le città delle corse storiche di cavalli stanno cercando di far nascere con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le singole manifestazioni e le tradizioni popolari che sono alla base di esse, di tutelare la salute e la sicurezza degli animali, di coordinare e assistere gli organizzatori delle varie iniziative anche al fine di intercettare contributi e finanziamenti a sostegno.

Nella stessa occasione il sindaco Spinelli ha avuto la possibilità di incontrare il ministro delle politiche agricole Francesco Lollobrigida, anche lui presente a Oristano. "Con il ministro – spiega i Spinelli – abbiamo avuto modo di scambiare alcune battute e di confrontarci anche sull’opportunità che queste nostre manifestazioni storiche e rievocative possano passare sotto l’egida del suo ministero proprio in virtù della vicinanza alle tradizioni rurali delle corse a cavallo. E’ stato un confronto breve ma proficuo al quale sarebbe stato bello se fossero stati presenti anche tanti altri sindaci delle città dei palii".

"Devo dire che il Comune di Fucecchio e l’Associazione Palio delle Contrade rimangono tra i soggetti più attivi nell’ambito del progetto della Fondazione – aggiunGe – e che stiamo riscuotendo grandi apprezzamenti anche dagli amici sardi. Ringrazio in particolare il sindaco Sanna per la splendida ospitalità e per avermi dato la possibilità di assistere a un evento così partecipato come la Sartiglia di Oristano dove l’ultima domenica e il martedì di carnevale si ripercorre l’antica tradizione dei tornei equestri cavallereschi e dei giochi di addestramento militare che risalgono al Medioevo". Un evento con quasi 500 anni di storia. "La conoscenza delle altre manifestazioni e lo scambio delle buone pratiche – conclude Spinelli – sono elementi che possono permettere di far crescere ulteriormente anche il Palio di Fucecchio, un evento che negli ultimi anni ha compiuto grandi passi in avanti".