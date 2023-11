Flashmob e camminata in rosso

EMPOLESE VALDELSA

Mobilitarsi per fare rumore. Manifestare per lanciare un messaggio e tenere alta l’attenzione sull’emergenza. Sono tanti i flashmob organizzati oggi per sensibilizzare la cittadinanza sulla lotta alla violenza di genere. A Castelfiorentino si cammina per resistere. Geco (Federazione Italiana Escursionismo) in collaborazione con il Comune organizza una passeggiata di solidarietà e protesta. Una camminata per ricordare Klodiana Vefa, la giovane mamma uccisa proprio a a Castelfiorentino e tutte le vittime di femminicidio. L’iniziativa è aperta a tutti, meglio se con indosso qualcosa di rosso. La partenza è alle 9 al parcheggio dello stadio comunale di viale Roosevelt. Al San Giuseppe di Empoli alle 11 lungo l’hospital street il personale sanitario, tecnico e amministrativo griderà "no alla violenza" su una coreografia realizzata da Perla Francalanci insieme alla Uisp. Sarà allestita anche una mostra di pittura sul tema. "Un modo - spiega Silvia Guarducci, direttore sanitario del San Giuseppe - per far sentire attraverso l’arte la voce dei nostri operatori, spesso vittime di violenza verbale o di aggressioni fisiche". Certaldo si farà sentire con il flashmob "Respect!" in piazza Boccaccio alle 16,30. L’appuntamento si ripeterà alle 18 al supermercato Coop.