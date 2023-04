Fiori, giochi, merende e solidarietà Debutta il format ’Pane e tulipani’

Baccaiano, frazione di fondovalle Virginio, si mette l’abito della festa in una ‘prima assoluta’, e in omaggio alla primavera sarà un abito a fiori. Anche per dare spazio, ossigeno e lustro ad una delle principali produzioni del territorio di cui si parla poco: il florovivaismo. E per inaugurare una piazza intitolata a Maria Montessori. Ed ecco che, nel weekend del 6 e 7 maggio, è in agenda la festa "Pane e tulipani" di Baccaiano, esito di un accordo tra Comune e commercianti (Associazione commercianti e artigiani di Montespertoli).

L’evento ha appena ottenuto il patrocinio del Comune stesso, assegnato dalla giunta Mugnaini. In proposito, è intervenuto l’assessore al commercio e alle attività produttive, Paolo Vignozzi: "Questa manifestazione è alla prima edizione, quindi anche come format è nuovo, e prevede per il sabato pomeriggio dei giochi per bambini nel nuovo parco attrezzato nell’area dell’ex campo sportivo che intitoleremo a Maria Montessori (educatrice e pedagogista a cavallo tra Ottocento e Novecento, con metodi innovativi anche per il giorno d’oggi) con merenda a cura del Panificio Cappelletti e del Circolo La Pinetina nella Piazza Rosario Livatino.

"La piazza ospiterà anche un mercatino dei professionisti e non. Mentre la domenica – prosegue l’assessore – con la chiusura del traffico in via Virginio, davanti agli esercizi commerciali, ci saranno, oltre ai soliti operatori del sabato anche quelli di prodotti floreali. Inoltre il Panificio Cappelletti festeggerà i suoi 60 anni di attività e in tarda serata Aperi-dog a La Pinetina con l’associazione "Noi e i Cani", una parte del ricavato sarà devoluto per l’assistenza degli amici a quattro zampe". Il Comune reputa, questa, una "manifestazione finalizzata alla promozione del territorio" e "di determinate specializzazioni merceologiche". A Baccaiano sono stati svolti lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, ed è il momento di mostrare il look migliore.

Andrea Ciappi