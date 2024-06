Fine campagna elettorale. La festa... anche in Senegal

La campagna elettorale è al rush finale e (anche) i candidati sindaco di Empoli si preparano a festeggiare con una serie di eventi. Il più particolare – e multietnico – sarà sicuramente quello organizzato dal candidato della coalizione di centrodestra Simone Campinoti che ha pensato per l’occasione a una formula doppia. In città un "brindisi riservato" a una cerchia ristretta, con i rappresentanti della squadra, per raccogliere fondi da devolvere a Casa Cerbaiola. In contemporanea una "festa partecipata" ma a oltre 5mila chilometri di distanza, segnatamente in Senegal, nell’antica cittadina coloniale di Saint Louis. "In Senegal stiamo tutti pregando per Simone perché ha aiutato tanta gente, tanti connazionali a trovare lavoro a Empoli. Merita di vincere. Per me è un amico, anzi un fratello, da 23 anni. Da quando andai con la mia ditta a lavorare per lui". Quasi si commuove Abdou Kadre Diop, candidato consigliere nella lista ’Empoli del fare’ annunciando la cena che ha allestito in differita. "Simone ci ha donato una pecora che verrà cucinata secondo la tradizione – racconta –. Ci saranno tutte le persone che ci vogliono bene a distanza. Io sono l’unico candidato di colore a Empoli. A casa ne sono orgogliosi".

Il primo ad aver ringraziato gli empolesi per l’ultimo slancio è stato il candidato delle liste ’La mia Empoli-Poggianti sindaco’ e ’Centro Destra per Empoli’ Andrea Poggianti che ieri sera in piazza della Vittoria ha tenuto un incontro con vari ospiti, tra cui l’ex comandante della polizia municipale di Pontedera Daniele Campani. "Progetti concreti, non parole al vento per la sicurezza della città", il commento di Poggianti che ricorda tra le sue proposte sul tema la creazione di alloggi di servizio per le forze dell’ordine, una sala controllo di sorveglianza oltre a un Gruppo di sicurezza urbana e antidegrado.

Oggi, invece, toccherà al candidato del centrosinistra Alessio Mantellassi festeggiare per la chiusura della campagna: l’appuntamento è in piazza della Vittoria dalle 18.30 con la musica di Badabimbumband, Andrea Maestrelli e il gruppo di ottoni dell’associazione Il Contrappunto. Alle 20 giro pizza, alle 21 l’intervento del candidato e poi ancora musica con Idenadrè e Ghera: "Sarà una grande festa popolare di civismo, politica e musica, l’ultima grande occasione prima del voto di sabato e domenica per condividere tutto il nostro entusiasmo per l’idea che abbiamo di Empoli". Gran finale oggi alle 18.30 anche per la candidata sindaca di ’Empoli al Centro-IV’ Maria Grazia Maestrelli e la sua lista: evento nella sede del comitato in piazza Farinata degli Uberti. Per il candidato di ’Buongiorno Empoli-M5S e SiamoEmpoli’, Leonardo Masi, infine, evento domani alle 21.30 con il “Brindisi con vista sulla Empoli che verrà“ al Birrercole in piazza Guerra per il comizio e poi la musica di Ance.

elisa capobianco