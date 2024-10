Filo diretto tra Comune e cittadini per reclami o segnalare guasti

Tutto on line. Facilmente accessibile dal portale del Comune. Un filo diretto via web fra municipio e cittadino. Per presentare un reclamo sui servizi comunali o sulla raccolta dei rifiuti, segnalare un rifiuto abbandonato, un animale in pericolo o fare un esposto per una problematica ambientale o igienica trova le istruzioni sul sito dell’amministrazione.

Chi desidera inviare una segnalazione, può farlo anche chiamando lo 0571 268268 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18 (nel caso in cui l’operatore non possa rispondere, è possibile lasciare un messaggio vocale con i dettagli della segnalazione e i recapiti per essere ricontattati nel caso sia necessario acquisire maggiori informazioni).

Cosa si può chiedere? Manutenzioni, ad esempio, fare un esposto ambientale, segnalare guasti alla rete idrica o semplicemente fare un richiamo al Comune.