"Fiera dell’orientamento". La scelta dopo il diploma

EMPOLI

Un intero pomeriggio dedicato all’orientamento post diploma. Un’opportunità per conoscere le numerose facoltà universitarie, ma anche le accademie e i vari istituti che permettono a ragazze e ragazzi di accrescere il loro bagaglio di conoscenze e formazione aprendo così interessanti opportunità lavorative. È la "Fiera dell’orientamento in uscita" organizzata per dopodomani al liceo Virgilio di Empoli per tutti gli studenti del triennio. Sarà tutto concentrato nella sede di via Cavour dove, dalle 14.30 alle 18, ben venticinque tra università, accademie e istituti faranno una presentazione della loro offerta. Ad ognuno verrà assegnata un’aula e un supporto tecnologico (monitor) per proiettare video e immagini. Dato l’elevato numero dei soggetti partecipanti alla fiera saranno allestiti anche spazi ad hoc anche nella palestra della scuola.

Inoltre ci saranno altrettante postazioni di studenti universitari, ex alunni del Virgilio, che aiuteranno gli alunni del triennio nella difficile scelta post diploma. L’evento è alla sua seconda edizione dopo il successo dello scorso anno al quale hanno partecipato circa 350 studenti. "Per la scuola – spiegano dal Virgilio – è una bella vetrina visto che parteciperanno anche istituti di Milano, Roma e Perugia". I referenti dell’orientamento, la professoressa Silvia Panella per gli indirizzi classico e linguistico e il collega Amedeo Carino per l’artistico, stanno rifinendo gli ultimi dettagli di quello che si preannuncia un interessante ed utile pomeriggio. "Abbiamo pensato di aprire la fiera a tutti i nostri studenti del triennio perché – spiega il professore Carino – già al terzo anno gli alunni e le loro famiglie cominciano ad interessarsi al futuro e alla scelta dopo il diploma. Lo scorso anno abbiamo avuto una numerosa partecipazione. I feedback degli studenti sono stati molto positivi. Per molti di loro è stato utile perché hanno preso informazioni, contatti e ricevuto risposte alle loro domande. Scegliere cosa fare da grandi non è facile, ma ai ragazzi do sempre questo consiglio: ma non fate mai una sola iscrizione, ma datevi più possibilità, lasciandovi sempre un piano B".

Irene Puccioni