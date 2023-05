Fibra ottica, lavori completati Connessioni super veloci per tutti

Una connessione veloce vuol dire per le aziende essere più competitive e vuol dire rendere più semplice la vita ai cittadini. È stata completata da Tim la copertura in banda ultralarga del comune di Cerreto Guidi che consente connessioni superveloci. Complessivamente, spiega una nota, nel territorio comunale di Cerreto Guidi sono stati collegati con la fibra ottica 17 armadi stradali, per un totale di 3.700 unità immobiliari. L’iniziativa ha dato una risposta concreta alle crescenti esigenze di connettività della cittadinanza e ha consentito di realizzare nel Comune una rete in grado di offrire servizi tecnologicamente evoluti. "Un importante risultato fortemente voluto e perseguito dall’amministrazione che in questi anni ha stimolato continuamente per avere maggiori servizi e che ha ottenuto grazie all’importante investimento fatto da Tim con la collaborazione degli uffici comunali", spiega il sindaco Simona Rossetti.