Fiano dice addio alla storica edicola: smantellata dopo la chiusura

I tempi stanno cambiando. Lo dice ciò che è accaduto a Fiano, frazione collinare del comune di Certaldo. Nei giorni scorsi, è stata smantellata e rimossa l’edicola che storicamente era un ‘arredo’ della piazza del paese. L’ordinanza del Comune riguardava semplicemente i divieti di sosta per consentire le operazioni, ma il linguaggio burocratico non ha potuto certo nascondere che il cambiamento oggettivo ha cancellato un lungo pezzo di vita di Fiano. Si tratta di piazza Gasparri, e l’edicola, uno dei punti di ritrovo insieme alle altre botteghe dell’ampio spazio aperto al centro della frazione, si issava sul punto sopraelevato rispetto alla sottostante strada provinciale Certaldese. La sua presenza, insieme a quella degli altri esercizi, voleva dire vitalità, dinamismo, orgoglio della frazione. L’edicola era ormai chiusa da tempo, come ha detto anche il vicesindaco di Certaldo Francesco Dei. Fiano, con lo sport, la scuola, le sue fattorie, i suoi commerci, cerca assolutamente di non svuotarsi. Di non diventare un ‘dormitorio’. Anzi vuol essere ancora riferimento dell’alta collina certaldese nonostante le svolte che - appunto - i tempi dettano ed in sostanza impongono.

Su un fatto non si discute: quest’area ormai vuota della piazza dove si trovava l’edicola alla quale si era abituati, rimarrà tale. Ma - ha detto il vicesindaco in proposito - "vediamo se mantenere l’edicola nel piano del commercio". Cioè magari lo stesso esercizio potrebbe essere riproposto a Fiano. Non in questo stesso punto, bensì a pochi metri di distanza. L’importante sarebbe eliminare quel senso triste di vuoto che rimane. Ed è l’obiettivo cui lo stesso Comune sta lavorando, a cominciare dal fatto che il problema della vitalità di questa frazione se lo è già posto, e da tempo. Conoscere il problema significa aver già compiuto i primi passi per risolverlo. Fiano vuol conservare ad ogni costo la sua anima.

Andrea Ciappi