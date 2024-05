Festa medievale. Il borgo la ospita il 30 giugno

Un’iniziativa anticipata nelle scorse settimane dal candidato al consiglio comunale per il centrosinistra Edoardo Antonini, che da esponente della Pro Loco di Capraia e Limite aveva annunciato lo scorso febbraio l’intenzione di lavorare insieme all’associazione, al Comune di Capraia e Limite e ai volontari per ripetere la "Festa Medievale" svoltasi per la prima volta lo scorso luglio nel castello di Capraia. Per un evento che tornerà anche quest’anno, a quanto pare: la seconda edizione è infatti già stata fissata per il prossimo 30 giugno, con la Pro Loco che ne curerà l’organizzazione e che potrà per questo beneficiare di un contributo da parte del Comune. Una somma che servirà per sostenere le spese necessarie allo svolgimento della manifestazione che proporrà ai partecipanti e ai visitatori un salto indietro di sette secoli. Il castello tornerà infatti al 1249, l’anno dell’assedio portato dall’imperatore Federico II. E fra le vie del borgo sfideranno arcieri, sbandieratori e personaggi in abiti medievali. Saranno inoltre allestiti alcuni stand nei quali saranno riprodotte scene di vita quotidiana ed artigianale dell’epoca, che faranno da corredo a spettacoli ed esibizioni a tema per tutto l’arco della giornata. L’obiettivo ultimo del progetto è in estrema sintesi quello di valorizzare e di promuovere anche da un punto di vista turistico il borgo storico di Capraia. Per un evento che punta ad istituzionalizzarsi e ripetersi per tutti i prossimi anni, sulla base dei riscontri ottenuti.