Festa della Musica per il solstizio d’estate con dedica alla luna

Spicchio e Sovigliana si preparano per il ritorno della Festa della Musica, che per l’ottava volta sbarca a Vinci. Si tratta di un kermesse che va oltre i confini nazionali dal momento che si celebra sulle strade di tutta Europa ogni anno il 21 giugno per il solstizio d’estate: un’occasione per festeggiare l’arrivo della stagione calda e delle belle serate trascorse all’aperto. Grazie alla collaborazione tra il Comune di Vinci ed il Centro di formazione e cultura musicale di Sovigliana e l’ospitalità della Sagra della Chiocciola, il 21 giugno a partire dalle 19 e fino a sera il Parco dei Mille si riempirà di strumenti, suoni e melodie per far ballare e divertire grandi e piccini.

Alle 19, nell’anfiteatro, ci sarà l’aperitivo in musica con il laboratorio "band in progress" e gli allievi delle classi di canto e strumento del Cfcm che presenteranno al pubblico una serie di brani musicali dedicati luna. Alle ore 21.15 invece si esibirà, sempre con canzoni dedicate all’affascinante e misterioso satellite della Terra, il gruppo Anupek della classe di musica d’insieme di Andrea Marianelli del Cfmc. A seguire ci sarà il "Concerto d’Estate" con L’Orkestraccia, l’evento clou della manifestazione.

"La Festa della Musica porterà anche a Vinci il linguaggio musicale universale, unendo simbolicamente tutta Europa: è uno strumento che lega i popoli, supera le barriere culturali e generazionali, dà ai giovani un’opportunità di futuro oltre a regalare a tutti i cittadini momenti di divertimento e svago in compagnia", dice la vicesindaca e assessora alla cultura del comune di Vinci, Sara Iallorenzi.