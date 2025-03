Festa della donna, tutti gli eventi. Vivere la cultura contro la violenza

Libri e fiori, teatro e musica. Aspettando sabato, sono tante le iniziative a cui poter prendere parte per la Giornata Internazionale della Donna. L’8 marzo a Empoli è Premio "Contessa Emilia", con la cerimonia di consegna fissata per le 17.45 alla biblioteca comunale. Ventiquattro le candidature per la ‘donna del presente’ e 6 per la ‘donna del passato’. Chi vincerà questa edizione del contest? Tra i primi appuntamenti in calendario, quello di domani alle 17,30 con "Affresco di donna. Non sei sola", incontro organizzato al Ridotto del teatro del Popolo di Castelfiorentino con gli interventi delle psicologhe del Centro Aiuto Donna Lilith di Empoli. Sarà un pomeriggio di ascolto e di confronto, un rinnovato appello affinché la donna non venga mai lasciata sola tra le mura domestiche, nella vita di relazione, nel mondo del lavoro: interverranno la segretaria della Lega Spi Cgil, Daniela Cipollini, la sindaca Francesca Giannì, l’assessora alle pari opportunità, Marta Longaresi, e la presidente della sezione soci Unicoop di Castelfiorentino, Giancarla Armano. Tra intermezzi musicali, letture di prosa e poesie, spazio anche a Lorella Giglioli (Sportello Binario Donna, attivo a Castelfiorentino dal 2018 come punto di ascolto e di prima accoglienza) e Valeria Paganelli (Sportello Sara, impegnato sul fronte della prevenzione in età adolescenziale).

Per i diritti, si lotta a colpi di cultura. Alle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli alle 15 sarà inaugurata la biblioteca "Angelina Fulvia di Santo Corti", momento seguito da un convegno sulla "Violenza economica e il gap di genere nel mondo del lavoro" durante il quale prenderanno la parola Maria Cristina Arba, responsabile Coordinamento Donne Cgil Toscana, Giovanna Passeri, vicepresidente Confcommercio Empolese Valdelsa, Alberta Bagnoli presidente Cna Impresa Donna Firenze e tante altri ospiti. Dalla violenza sui luoghi di lavoro all’empowerment femminile per l’innovazione delle professioni, una conferenza ricca di spunti di riflessione.

Sempre sabato, la libreria NessunDove di piazza Farinata degli Uberti a Empoli propone alle 17 letture animate tematiche con laboratorio. L’incontro "Fiori Ribelli" sull’educazione di genere è rivolto ai bambini dai 4 ai 9 anni (prenotazioni [email protected]). La Rinascita invece organizza "L’8 Marzo ad alta voce. L’8 Marzo alza la voce!", letture femministe del gruppo di lettura transfemminista "Noi Siamo Tempesta". L’appuntamento è per le 18,30 negli spazi di via Ridolfi. Porte aperte a Palazzo Leggenda, dalle 16.30 alle 18, con la realizzazione di un mazzo di mimose da accompagnare a citazioni tratte da "Storie della buonanotte per bambine ribelli" (laboratorio consigliato ai piccoli dai 3 agli 8 anni, prenotarsi allo 0571 757873).

Il circolo il Progresso di Montelupo Fiorentino si mobilita insieme alla Conferenza Donne Pd Empolese Valdelsa con "Donne in campo" alle 17.30: interviene Paola Galgani vicesindaca di Firenze, a seguire apericena sociale e musica. Alle 18 invece all’Arci di Monterappoli c’è "Donne che sostengono le donne", serata per le vittime di violenza. Si chiama "Io sono Chiara", invece, l’incontro all’Auser di Gambassi Terme: alle 16, monologhi, foto e riflessioni sulla donna. E se proprio vorrete comprare un fiore, "Gardensia" approda sul territorio: l’associazione italiana sclerosi multipla sarà presente con banchini dislocati in piazza Cavour e in via Leonardo da Vinci a Castelfiorentino, in piazza della Libertà a Certaldo, in piazza della Vittoria a Empoli, in piazza dell’Unione Europea a Montelupo, in piazza del Popolo a Montespertoli, e in piazza della Libertà e in viale Togliatti a Vinci.

Y.C.