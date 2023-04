Itis Ferrari Brunelleschi, arriva la risposta della preside: “Abbiamo preso un impegno e lo rispetteremo”

Empoli, 2 aprile 2023 – Dopo il sit in degli alunni del Ferraris-Brunelleschi, in protesta contro la dirigente scolastica che negava loro alcuni diritti, dalle gite alle assemblee, è arrivata la risposta ufficiale. La preside Grazia Mazzoni, infatti, ha mandato una lettara a studenti e genitori, per parlare della situazione presente e futura.

"In data 02.04.23 è apparso l'articolo intitolato Itis Ferrari Brunelleschi, studenti e genitori in protesta contro la preside, nel quale si fa riferimento alla legittima richiesta degli studenti di svolgere assemblea in presenza, e in luogo che contenga in sicurezza il più ampio numero dei partecipanti, come è loro diritto. Purtroppo, questo luogo nella scuola non c'è: si intende cioè dire che non vi è uno spazio, un'aula, un atrio che possa consentire l'accesso e la permanenza contemporanei a oltre 1000 studenti. A questa scuola non risulta pervenuta indicazione dal Comune di spazi con queste caratteristiche e con dotazione di vigilanza: non va infatti dimenticato che il dirigente scolastico non può obbligare i docenti a recarsi altrove rispetto ai locali scolastici, per svolgere tale vigilanza, come dovere di legge, durante l'assemblea.

In caso di disponibilità di luoghi (es. palestre e simili), servirebbe allora la dotazione anche di personale della polizia municipale, o analogo, al fine di svolgere tale vigilanza. Fatto sta che la protesta degli studenti è giusta, fondata, legittima. Perciò la scuola si impegna a risolvere la problematica, nei limiti degli spazi che troverà, affinché la prossima assemblea possa svolgersi in presenza, con vigilanza e garantendo la possibilità agli studenti tutti di partecipare. L'impegno è preso, e sperando anche nell'ausilio da parte del Comune, esso sarà mantenuto”.