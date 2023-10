Cade nel vano ascensore, ferito un operaio a Cerreto Guidi

Cerreto Guidi (Firenze), 3 ottobre 2023 – Un operaio si è infortunato questa mattina a Cerreto Guidi, nella zona di via Piave, cadendo all’interno di un vano ascensore. Per soccorrerlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

L’uomo, un 36enne, è stato stabilizzato dal personale sanitario e poi estratto dal punto in cui era caduto. Una volta in salvo è stato trasportato in codice giallo al San Giuseppe di Empoli.