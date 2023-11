Fauré e Vivaldi alla Chiesa di San Quirico

MONTESPERTOLI

Tutti gli appassionati di musica lirica di Montespertoli e non solo, possono segnarsi sul calendario una data: domenica prossima 12 novembre. Nell’affascinante e suggestiva cornice della Chiesa di San Quirico, nella frazione di San Quirico in Collina, si terrà infatti il “Concerto d’Autunno“ a cura dell’Accademia Amedeo Bassi di Montespertoli. Durante l’evento, patrocinato dall’Amministrazione comunale, verrà eseguiti il Requiem di Fauré per coro, solisti (la soprano Francesca Caponi e il baritono Joseph Lia) e orchestra. Gabriel Urbain Fauré è stato un compositore e organista francese che, insieme a Debussy, Ravel e Saint-Saëns, è considerato uno dei grandi musicisti francesi della fine del XIX secolo e dell’inizio del XX secolo.

Successivamente il programma prevede l’esecuzione dei concerti per flauto di Vivaldi con i solisti Serena Caremani e Luca Magni (nella foto). A dirigere l’orchestra e la corale Amedeo Bassi sarà invece il maestro Massimo Annibali, direttore dell’Accademia musicale di Montespertoli e già responsabile della scuola della Filarmonica e presidente dell’associazione “Arte dei Suoni”. L’ingresso al concerto di domenica è libero. Una bella occasione per trascorrere un pomeriggio in tranquillità facendosi ’cullare’ dalle note di grandi musicisti e dalla maestria degli interpreti.