"Fare del bene al prossimo fa... bene". L’appello ai ragazzi a essere attivi

Il gesto di Massimiliano e dei suoi colleghi deve essere oggi esempio per molti giovani per spronarli ad entrare nel mondo del volontariato come hanno fatto Massimiliano e sua sorella Alessandra che alternano lo studio agli amici lasciando sempre uno spazio per dedicarsi alla Croce d’Oro. "Sono entrata in Pubblica Assistenza tramite l’alternanza scuola lavoro – dice Alessandra – e in realtà l’intenzione era quella di rimanerci. Un’amica di famiglia ci ha spronato a rientrare in Pubblica Assistenza dove già lei era volontaria e questo ci ha aiutato anche a superare tante paure".

"Ho iniziato a 16 anni partecipando al corso per soccorritore – prosegue Massimiliano – facendo successivamente i servizi anche insieme a mia sorella Alessandra e così mi sono appassionato a questo mondo del volontariato fino ad arrivare nel luglio scorso a fare il corso avanzato per capo squadra." Un’esperienza che è divenuta per entrambi una vera e propria passione e dedizione verso chi ha più bisogno superando anche paure personali. "Il volontariato è importante per i giovani perché offre veramente un’opportunità concreta di mettersi alla prova in contesti reali che vanno al di fuori del sistema scolastico o universitario – aggiunge Alessandra – perché tante cose le apprendi attraverso il volontariato imparando a lavorare in team e a gestire situazioni complesse, risolvendo problemi anche in maniera creativa".

"Inoltre il volontariato stimola nei giovani l’empatia, spesso ti trovi ad agire in realtà che sono molto diverse da quelle che vivi normalmente – conclude – come ad esempio la disabilità o il disagio psicologico di molte persone e questo ti aiuta a diventare adulto e consapevole delle diverse realtà che ci sono nel mondo oltre a crearti delle relazioni sociali molto importanti che ti sostengono costantemente e che ti fanno crescere e ti arricchiscono di valori". Valori e insegnamenti che tutti i giorni questi ragazzi mettono in pratica nel volontariato, ma anche nella vita quotidiana trasmettendo la passione anche al loro babbo che è divenuto volontario come loro con l’obiettivo di portare il loro messaggio a tutti i giovani.