Famiglie in difficoltà Ecco la carta solidale Sono 252 quelle in arrivo

Nel territorio comunale sono in corso di consegna 252 lettere inviate con raccomandata alle famiglie selezionate dall’Inps. Sono in arrivo le Carte solidali per acquisti di beni di prima necessità. La legge di bilancio 2023 – lo ricordiamo – ha istituito un fondo destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte di persone in possesso di un Isee non superiore a 15mila euro.

La misura prevede un solo contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo di 382,50 euro, erogato attraverso la cosiddetta "Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità", una carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile. La carta, rilasciata da Poste Italiane tramite Postepay, è nominativa. Per ottenere la Carta – spiega una nota – non è necessario presentare domanda: i beneficiari sono stati individuati da Inps secondo le modalità previste dal decreto interministeriale del 18 aprile.

Sono esclusi dal beneficio – spiega una nota del Comune – i nuclei familiari che percepiscono già altre forme di sostegno al reddito, come reddito di cittadinanza, reddito di inclusione o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà, nuova assicurazione sociale per l’impiego (naspi), indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (Dis-Coll), Indennità di mobilità, fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, cassa integrazione guadagni (cig) e qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno, nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

La famiglia che riceve la lettera deve seguire le indicazioni contenute e recarsi presso poste Italiane a ritirare la carta spesa.se di decadenza I nuclei che sono stati riconosciuti come beneficiari della misura possono però incorrere nella decadenza del beneficio. Il Decreto attuativo stabilisce infatti che, una volta ricevuta la carta, già attiva e pronta all’uso, questa dovrà essere utilizzata per la prima volta entro il 15 settembre 2023, solo così resterà operativa.Se, entro questa data, non sarà stato effettuato alcun pagamento con la Carta risparmio spesa, si decadrà dal beneficio e si perderanno quindi i 382 euro. Per conoscere se la famiglia è stata selezionata è possibile chiamare lo sportello sociale del comune di Fucecchio il martedì allo 0571 268333 ore 10-13 e 15-17