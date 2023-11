Ex Montecatini. Al via i lavori

Una svolta per l’ex Montecatini. È stato stipulato il secondo contratto relativo all’operazione sulla vecchia area industriale. "Si tratta – spiega lo stesso sindaco Alessio Falorni – di un appalto di circa 5 milioni e mezzo di eruo, che riguardano la riqualificazione dell’edificio denominato “paraboloide”, che verrà messo a posto e trasformato in piazza coperta, anche seguendo le indicazioni della Sovrintendenza, che come è noto, deve intervenire su quell’immobile in quanto sottoposto a vincolo.

Questo – aggiunge Falorni – è, per dimensione, il singolo appalto più grande mai commissionato dal Comune di Castelfiorentino nella sua storia. L’ha vinto la ditta Polistrade di Campi Bisenzio. Una ditta seria, spero davvero faranno un ottimo lavoro".