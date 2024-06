Evento amarcord in paese. Cena di classe, 40 anni dopo

Un momento amarcord di quelli destinati a passare alla storia rimanendo nel cuore dei protagonisti. Riceviamo e pubblichiamo la fot odi un nostro lettore. "A quarant’anni di distanza, si sono cercati e ritrovati in questi giorni, a Certaldo Alto, le bambine e i bambini dell’Istituto Maria Santissima Bambina, classe 1972. Non è stato facile ricontattare tutte e tutti – le parole dell’organizzatore della rimpatriata – perché qualcuno di loro era da quarant’anni esatti che non si incontrava di nuovo, complici trasferimenti delle famiglie e scelte di vita diverse. Ma alla fine su 31 alunni ben 23 si sono ritrovati al Circolo Boccaccio, per la “cena di classe” e la foto di rito, nello stesso ordine di quell’ultima foto di classe che ciascuno di loro conserva gelosamente. Con grande emozione e con la bellissima sensazione di essersi lasciati non da 40 anni ma dal giorno prima: segno che, anche se il tempo lì ha un po’ cambiati, la memoria non ha perso un colpo. E a fine serata una promessa: rivediamoci presto".