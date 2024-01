Estetista con titolo di studio. Il contratto è part time

Si ricerca estetista con esperienza che sappia gestire il lavoro in autonomia specie per quel che riguarda l’estetica di base (manicure, pedicure, epilazione, trattamenti viso), nel comune di Fucecchio. Offerto contratto a tempo determinato e part time finalizzato a un successivo contratto a tempo indeterminato e full time. I candidati devono avere il titolo di studio di Cosmetista estetista, conseguito in un istituto professionale femminile/per i servizi sociali. Richiesta disponibilità a partecipare a corsi di formazione e aggiornamento per migliorare conoscenze e capacità all’interno dell’azienda. Inoltre è richiesto che la figura abbia alcune conoscenze informatiche, tra cui LibreOffice e le funzionalità base del pc. Necessaria la patente B e mezzo proprio. Non è richiesto il possesso di patita Iva. Candidature su www.lavoro.regione.toscana.it entro il 10 gennaio.