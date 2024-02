"Estensione dei 'passaporti itineranti': Montespertoli incluso nel servizio per agevolare i residenti"

Il progetto dei ’passaporti itineranti’ in aiuto anche per i residenti di Montespertoli. Un anno fa il questore il Maurizio Auriemma, d’intesa la Città Metropolitana di Firenze e i sindaci di Barberino Tavarnelle, Borgo San Lorenzo, Figline e Incisa Valdarno e Pontassieve, aveva siglato un protocollo d’intesa per attivare nelle sedi dei 4 Comuni gli sportelli passaporti della Questura di Firenze per poter usufruire dei servizi a pochi chilometri da casa.

Adesso un ulteriore passo avanti, con l’estensione del servizio anche agli abitanti del comune di Montespertoli, area urbana prossima a quella definita nell’intesa ’Area 4 del Chianti’. I residenti di Montespertoli dunque potranno fare riferimento alla sede dell’ufficio del Comune di Barberino Tavarnelle per sbrigare ogni tipo di pratica relativa al passaporto.