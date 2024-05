Escursioni e film alla scoperta della comunità

I 250 anni di vita del Comune di Montespertoli: prosegue la serie di eventi. Domani alle 18 al Centro Culturale "Le Corti", in via Sonnino, verrà proiettato il docufilm "Montespertoli: la sua storia", a cura di Anna Maria Gasparri Rossotto. Questo film offre uno sguardo approfondito sulla storia del paese, dalle sue origini fino ai giorni nostri. La giornata successiva, sabato, offre l’opportunità di esplorare il territorio di questo scorcio di Chianti con un’escursione guidata. Alle 9.30, Emanuele Parrini e Paolo Gennai accompagneranno i partecipanti in un viaggio attraverso le colture agrarie e l’utilizzo del suolo. L’escursione comprenderà anche la visita a borghi abbandonati e fornaci nella suggestiva Valle della Pesciola, offrendo uno sguardo privilegiato su come il paesaggio e le attività umane si sono trasformate nel corso dei secoli. Nel pomeriggio alle 18, ancora a Le Corti, verrà proiettato un altro interessante docufilm: "Montespertoli: le sue storie", sempre a cura di Anna Maria Gasparri Rossotto. Questo film racconta i personaggi che hanno fatto la storia di Montespertoli, offrendo uno sguardo intimo sulla comunità e sulle sue tradizioni. Le iniziative di maggio termineranno con un evento giovedì 23 alle 17.30 nella Sala del Consiglio, intitolato ‘Montespertoli e la Riforma comunitativa del 1774’, a cura di Paolo Gennai. A conclusione, sarà svelata una targa commemorativa apposta sul Palazzo Comunale per celebrare i 250 anni dalla fondazione della comunità. In questa occasione, in collaborazione con Poste Italiane, sarà disponibile uno speciale annullo filatelico.

Andrea Ciappi