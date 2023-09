Eroi acrobatici in piazza. Per la sicurezza sul lavoro

Una discesa da supereroi per attirare l’attenzione dei più piccoli e diffondere un tema importantissimo e più che mai attuale: la sicurezza nei luoghi di lavoro. È solo una delle iniziative di ’Empoli città della sicurezza’, per due giorni all’insegna della sensibilizzazione ai temi della sicurezza sul lavoro grazie all’organizzazione di Rego Srl, società benefit. Si parte venerdì 29 con un convegno al palazzo delle Esposizioni che metterà insieme testimonianze e relatori di alto livello e rappresentanti di enti e associazioni regionali e nazionali per affrontare temi, presentare statistiche e proporre azioni per la prevenzione del rischio di caduta dall’alto. Sono attesi, tra gli altri, gli interventi del sindaco di Empoli Brenda Barnini, del consigliere regionale Enrico Sostegni ma anche di esperti di Anmil, Inail e Asl.

Il secondo appuntamento è in programma sabato 30 settembre con un’iniziativa aperta a tutti in piazza Farinata degli Uberti. Ci saranno sudoku, labirinti e altri giochi pensati per i più piccoli. "Ci siamo resi conto - spiega Fabio Ciaponi, amministratore delegato di Rego - di come la sicurezza possa diventare cultura se proposta direttamente ai bambini, incoraggiando la loro curiosità e la loro sete di sapere. Crediamo inoltre che possiamo chiamarci professionisti della sicurezza solo se riusciamo a trasmettere ai ragazzi, attraverso giochi e iniziative ludiche, l’importanza di valutare il rischio prima di intraprendere un’azione". Protagonista della seconda giornata sarà infatti l’associazione ’Super Eroi Acrobatici’, l’organizzazione di volontariato che realizza iniziative a favore di bambini e ragazzi in strutture e ospedali pediatrici. Alle 17 i Super Eroi Acrobatici scenderanno dal campanile della Collegiata di Sant’Andrea animando uno spettacolo su fune destinato a tenere con il fiato sospeso grandi e piccini. Divertimento ed emozioni, ma anche riflessione, perché l’esibizione è pensata per ragionare sull’importanza della sicurezza.

Diventata società benefit da qualche mese, l’azienda Rego Srl ha deciso di investire per aumentare la cultura della sicurezza ritenendo che partire dai più piccoli sia la scelta più giusta. "La nostra realtà lavora e s’impegna perché la sicurezza diventi ‘abitudine sociale’, in tutti gli ambiti e in tutte le fasce d’età – dichiara Alessio Masoni, amministratore dell’azienda - È muovendo da questa idea, che come produttori di dispositivi anticaduta da oltre un decennio, abbiamo acquisito preziose competenze e creato un ricco bagaglio di conoscenze. Crediamo che per sfruttare pienamente simili potenzialità, sia importante mettere a disposizione e condividere queste esperienze".