Enoteca richiede una figura per accoglienza clienti

Impresa di Montespertoli cerca figura che si occuperà di assistenza clienti, accoglienza presso l’enoteca, gestione del tour delle cantine, gestione del momento wine testing (in lingua inglese e italiana), assistenza alla vendita. Offerto un contratto di lavoro a tempo determinato, in modalità full time, a turni, talvolta nel week-end. Richiesta esperienza nella mansione e un diploma di istituto professionale o tecnico, liceo scientifico, classico, linguistico. È richiesto l’attestato HACCP in corso di validità. È inoltre necessario essere in possesso di conoscenze informatiche, nello specifico MS Office. Al candidato sono richieste buone doti comunicative e una predisposizione al lavoro in Team. È necessario possedere patente B e auto propria per raggiungere il luogo di lavoro. Per candidarsi alla posizione è necessario accedere al portale di Toscana Lavoro entro il 3 febbraio.