Endorsement della direttrice della Rsa per Masi. La Misericordia: "Noi indipendenti e apartitici"

Empoli, 18 giugno – Il messaggio, benché non abbia un destinatario ben definito, è chiaro: la Misericordia di Empoli e la Rsa Vincenzo Chiarugi, da essa gestita, non entrano nella dialettica politica. Quella, per intendersi, che sta tenendo banco a Empoli, dove il 23 e 24 si voterà per il ballottaggio tra Alessio Mantellassi (Pd) e Leonardo Masi (sinistra-M5S).

La comunicazione ufficiale dell’Arciconfraternita ‘risponde’ di fatto ad un caso che si è venuto a creare con un video apparso sulla pagina social del candidato Leonardo Masi, dove Mariella Bulleri, direttrice generale della Fondazione Chiarugi e vicepresidente nazionale di Ansdipp, l’associazione dei manager del sociale e socio sanitario, interviene a sostegno del candidato al ballottaggio.

Senza fare esplicito riferimento al video, la Misericordia ha fatto uscire, sempre sui social, la propria posizione spiegando che l’associazione e la Fondazione Chiarugi "sono e restano istituzioni che appartengono a tutti i cittadini di Empoli. Pertanto ribadiscono la loro indipendenza e apartiticità, oltre alla ferma volontà di non entrare nella dialettica politica, evitando di dare indicazioni di voto, garantendo, con amore, la piena libertà dei fratelli, delle sorelle e dei cittadini di esprimersi come meglio credono all'interno delle istituzioni democratiche".