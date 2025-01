"Ben oltre le aspettative". Empolissima sa di rivincita

Empoli, 10 ottobre 2021 - Una giornata di sole, vento, mascherine ... e tanto shopping. Il centro di Empoli ha ospitato ieri la fiera mercato promozionale ‘Empolissima d’autunno 2021’. Dalle 8 alle 20, oltre 130 banchi del mercato hanno invaso le vie del ’giro’ e le principali piazze cittadine: anche i negozi sono rimasti aperti. Positivo il bilancio della manifestazione, organizzata da Confesercenti Empolese Valdelsa e ANVA Confesercenti (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti). "E’ andata molto bene – ha dichiarato Gianluca D’Alessio, responsabile Confesercenti Empolese Valdelsa – Ben oltre le aspettative. L’incognita c’era; quella di ieri è stata la prima vera manifestazione dopo lo stop. C’era un’ attesa particolare a sottolineare il senso della ripartenza". L’ultima Empolissima risale ad un anno fa. Poi, a causa dell’emergenza sanitaria, l’edizione in programma in primavera è saltata.

"Tornare a vedere la città viva – ha aggiunto D’Alessio – significa provare a lasciarsi alle spalle le difficoltà e iniziare a proiettarsi verso il Natale, il periodo più proficuo per il commercio". Tutto è filato liscio dal punto di vista dell’organizzazione. E’ stato richiesto, infatti, il potenziamento del personale di sicurezza, sono stati allargati gli spazi a disposizione, "e i risultati si sono visti. Le presenze sono state costanti durante tutto l’arco della giornata, un’affluenza ben spalmata anche nella pausa pranzo che ha evitato assembramenti. Avevamo fatto una campagna specifica di promozione su questo aspetto, in tanti si sono affacciati già dalla mattina. Esperimento riuscito, con gli operatori soddisfatti del risultato. Il clima è positivo, è cambiato il paradigma".

Non si sono registrate segnalazioni legate alla sicurezza. "Con la responsabilità di tanti – ha continuato D’Alessio – ci siamo riappropriati dello spazio del centro storico". Prossimo appuntamento con ’Empolissima’ il 7 di novembre con l’edizione di recupero del maggio scorso. Tra la manifestazione di ieri e la prossima, saranno circa 300 gli operatori che potranno tornare a lavorare, "un segnale importante in attesa del Natale, punto di riferimento per il rilancio dell’economia".

Y.C.