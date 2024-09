Empoli, il dirigente Francesco Zunino lascia il commissariato: i saluti alla città

Empoli, 6 settembre 2024 – Dieci anni precisi. Francesco Zunino si era insediato a Empoli all'inizio di luglio del 2014, ma per lui ora è arrivato il momento dei saluti dopo aver ottenuto una promozione. Questa mattina il dirigente superiore di polizia Francesco Zunino è giunto in municipio a Empoli per salutare il sindaco Alessio Mantellassi. Infatti con la sua nomina a questore è pronto, dopo dieci anni di servizio, a lasciare il commissariato di piazza Gramsci. Il saluto di oggi, spiega Zunino, "è dedicato non solo al sindaco di Empoli in rappresentanza di tutta la città, ma pure a tutti i sindaci dell'Empolese Valdelsa attuali e con cui ho lavorato nella mia permanenza a Empoli".

Zunino ha ripercorso nel colloquio con il primo cittadino i fatti e le persone che lo hanno accompagnato in questo cammino prima di questa felice promozione. Il sindaco Alessio Mantellassi ha tenuto a ringraziare con una targa Francesco Zunino, anche lui in partenza come il comandante della compagnia dei carabinieri di Empoli, Daniele Riva. "Nel nostro colloquio - afferma Mantellassi - abbiamo ricordato come le questioni di Empoli siano in realtà paragonabili a quelle di un capoluogo di provincia: ha il terzo scalo ferroviario della Toscana, ha una squadra di calcio che milita in Serie A con tutto quel che ne consegue per ogni partita in casa, ha un tessuto economico e sociale da far invidia a molti territori. Per questo ho tenuto a ringraziare Zunino con gli onori della città per il suo grande lavoro compiuto in questi anni. Gli auguro il meglio per la sua prossima avventura alla direzione di una questura del nostro Paese" .

Ad Empoli Zunino era arrivato dopo aver maturato esperienza in giro per l'Italia. Originario di Napoli, nella sua carriera ha lavorato in quattordici città, partendo dalla Sicilia ma, soprattutto nella sua terra di origine: Zunino è stato a Napoli, a Secondigliano, a Sorrento e a Capri. Ma a Empoli era arrivato provenendo da Verona dove aveva coperto il ruolo di capo di gabinetto della questura cittadina. A Zunino, che di recente ha acquistato una casa proprio a Empoli, in questi dieci anni ha messo “radici” in città e questo ennesimo trasferimento legato alla sua carriera professionale, lo allontanerà dal commissariato ma non di certo dalla città. Il sindaco gli ha donato una targa su cui è stato inciso: "Con infinita riconoscenza un attestato di gratitudine e di riconoscimento dall'Amministrazione Comunale di Empoli per la dedizione e la professionalità dimostrata nei confronti della nostra comunità". Il nuovo dirigente in arrivo negli uffici del commissariato sarà Giancarlo Consoli, dove a Prato ha svolto nell'ultimo anno il ruolo di Vicario del Questore.

Maurizio Costanzo