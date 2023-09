"Empoli: troppi automobilisti irrispettosi a Empoliparcheggi. A rischio la sicurezza degli atleti"

EMPOLI

Parcheggi selvaggi e problemi di sicurezza in zona PalAramini. La denuncia arriva da Empoli in Azione: "Nonostante i cartelli stradali presenti sul piazzale che segnalano il divieto di sosta, alcuni automobilisti ignari del divieto o ancor peggio consapevoli ma irrispettosi, continuano a parcheggiare tranquillamente le loro auto, mettendo a rischio la sicurezza dei giovani atleti". A segnalare i disagi quotidiani è Luca Ferrara. L’area incriminata è quella adibita a parcheggio davanti al palazzetto dello sport, lungo via delle Olimpiadi, utilizzato sia dagli atleti del settore pattinaggio dei Flying Donkeys che dall’Unione ciclisti per tenere gli allenamenti all’aperto. "In attesa di ottenere strutture e spazi dedicati - fa presente, ancora, Ferrara di Empoli in Azione - questo piazzale è l’unica risorsa disponibile per gli atleti che vogliono cimentarsi in queste specialità. Chiediamo quindi all’amministrazione comunale ed in particolare al comando della Polizia municipale di Empoli di far rispettare il divieto".

Una richiesta accompagnata dall’idea di cercare, insieme, soluzioni alternative. "Proponiamo di convocare le due dirigenze sportive per pensare ad un modo che possa impedire l’acceso delle auto, ovviamente negli orari di divieto di sosta esistenti. Transenne e fettucce bianche e rosse da sole non bastano a risolvere la questione. Sarebbe il caso, forse, di prevedere i dissuasori mobili?".