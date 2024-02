Empoli, Poggianti ci riprova da solo: “Siamo noi il vero centrodestra”

Empoli (Firenze), 26 febbraio 2024 – Andrea Poggianti ha scelto la domenica per aprire ufficialmente la sua corsa "alla conquista" del Comune di Empoli. Il capogruppo di FdI in consiglio comunale si è candidato senza il suo storico partito d'appartenenza - chiesto il 'divorzio' tre giorni fa - dopo il terremoto delle scorse settimane (che ha portato al nome di Simone Campinoti).

Poggianti si ricandida a sindaco senza l'appoggio di Fratelli d'Italia (foto Tommaso Gasperini/Fotocronache Germogli)

Per la sua scesa in campo - sostenuto da Centro Destra per Empoli-Poggianti sindaco, La mia Empoli-Lista civica, Unione di centro, Partito liberale italiano e Il popolo della famiglia - Poggianti ha voluto la stessa sede del comitato 2019. "Grazie, non vi aspettavo così numerosi - ha detto Poggianti -. Noi siamo il vero centrodestra, siamo la dimostrazione che il vero centrodestra è una grande famiglia che non si svende. Andiamo avanti per costruire una città più sicura e degna del ruolo che le spetta, un ruolo da provincia. Territorio, sicurezza e lavoro sono i perni, ma il programma elettorale lo scriveremo insieme".