Empoli piange. Adriano Viti dello storico bar

Tutti gli empolesi che tra gli anni Cinquanta e gli anni Novanta frequentavano il bar Viti lo conoscevano e lo apprezzavano. Adriano Viti non mancava mai di regalare un sorriso da dietro il bancone, aveva parole di simpatia e consigli per tutti, specialmente per i clienti più giovani che nel frattempo sono diventati uomini. E ora sono davvero in tanti a piangere per la sua morte. Adriano si è spento ieri mattina intorno alle 7 e ha lasciato un vuoto enorme nella sua famiglia e in tutti coloro che frequentavano lo storico bar Viti di cui Adriano era uno dei titolari. Aveva compiuto 83 anni il mese scorso e ieri si è spento in seguito a una malattia. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15 in Collegiata. "Mio babbo era una persona molto autorevole ma con una dolcezza infinita e una bontà senza limiti – dice commossa la figlia Barbara –. Durante la sua vita ha sempre aiutato tutti quelli che hanno avuto bisogno. È la persona più altruista che abbia mai conosciuto".

Il legame con i vecchi clienti del bar Viti è rimasto forte nel corso degli anni anche dopo il luglio del ’91 quando il bar ha cambiato gestione. "Quei ragazzi che frequentavano il locale ora sono tutti uomini – continua la figlia Barbara – Lui li ha sempre chiamati i suoi ragazzi. Era un padre eccezionale. Nella malattia è stato forte quanto nella vita". Sono stati davvero tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia. "In molti mi hanno detto che è stato un maestro di vita – conclude Barbara – Un uomo ingegnoso, intelligente e un consigliere per tanti empolesi".