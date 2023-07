Empoli, Odore nauseabondo e degrado in via Corelli, la segnalazione

Cattivo odore e sporcizia. La segnalazione arriva da via Corelli, all’angolo con via Dami, e riguarda il fosso che versa in condizioni di degrado vicino ai binari del treno. A segnalare la situazione è un nostro lettore che scrive: "In via Corelli il fosso dei miracoli – si sfoga il cittadino –: non piove ma è pieno d’acqua schifosa, sporca e puzzolente, specialmente con il caldo afoso di questi giorni". Una situazione che crea disagio agli abitanti della zona. E le temperature alle stelle di certo non aiutano. "Le zanzare qui sono fitte – prosegue il cittadino –, ma nessuno può intervenire. Eppure il disagio è visibile da tutto il parcheggio". Proprio nei giorni scorsi il Comune di Empoli aveva annunciato gli interventi mensili di derattizzazione e disinfestazione su tutto il territorio comunale indicando la data di lunedì 24 luglio come quella prevista per le operazioni di disinfestazione antilarvale contro le zanzare. Fino al 31 ottobre saranno attivi 7 punti di monitoraggio con le ovitrappole in questi luoghi: parco Serravalle, giardino piazza Matteotti, parcheggio ospedale San Giuseppe, area verde via Buozzi, Largo della Resistenza, via Ponzano nei giardini pubblici e nel giardino area cani di via Gobetti.