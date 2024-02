Empoli, minaccia di buttarsi da un tetto e lancia tegole sulle auto. Poi i soccorritori lo convincono a scendere

Empoli (Firenze), 13 febbraio 2024 – Questa mattina (13 febbraio), poco prima delle 8, un uomo di origini straniere è salito sul tetto di un palazzo minacciando di volersi buttare di sotto. E' successo nella frazione di Ponzano nei pressi del circolo Arci. Sono stati i residenti della zona a lanciare l'allarme chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Empoli e i vigili del fuoco del distaccamento del Terrafino. Ci sono stati momenti di paura e tensione. Perché l'uomo a un certo punto ha iniziato a lanciare dal tetto alcune tegole che sono andate a colpire tre auto in sosta, una delle quali era l’auto del nucleo Radiomobile dei carabinieri. Per fortuna non ci sono stati feriti. Alla fine l'uomo è stato convinto a scendere dal tetto ed è stato recuperato dai vigili del fuoco che lo hanno raggiunto con l'apposito cestello. L’uomo è stato poi trasferito in ambulanza all'ospedale di Empoli, dove è stato sottoposto ad accertamenti. Non si conoscono ancora le ragioni del suo gesto. Con lui è presente un mediatore linguistico che aiuterà le forze dell'ordine nell'attività di indagine.