Empoli: inaugurazione della mostra 100X100 libri d’artista alla Sincresis

EMPOLITutto pronto nella sede dell’associazione culturale Sincresis in via della Repubblica a Empoli per l’odierna inaugurazione alle 17 della seconda edizione della mostra "100X100 libri d’artista".

Cento libri per cento artisti è un progetto che intende valorizzare il libro d’artista come creazione preziosa che si distingue come espressione di una poetica individuale e come opera che integra una molteplicità di aspetti tali da caratterizzare il lavoro di un’artista nel suo proporsi al vasto pubblico.

Ogni libro d’artista esposto, al tempo stesso è presentato con immagini appropriate nel nuovo sito web dell’associazione per garantire la massima visibilità accogliendo le preferenze del pubblico tramite specifici sondaggi nelle "storie" del profilo Instagram di Sincresis.

Nel corso dell’esposizione le artiste e gli artisti partecipanti e i loro libri-opera sono presentati in video conferenza in streaming sul profilo Facebook dell’associazione.

Il progetto nasce dall’esigenza di far conoscere le esperienze artistiche contemporanee, permettendo il dialogo, l’interscambio e la riflessione sulla creazione artistica come commistione tra gli aspetti generativi, estetici e funzionali propri del fare arte, dall’ideazione all’esecuzione.

La mostra rimarrà aperta fino all’8 marzo e sarà visitabile dal martedì al sabato dalle 16 alle 19 o su appuntamento.