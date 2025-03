Empoli da “Leggenda“, il festival della lettura per under 16

EMPOLI (Firenze)

Narrativa, libri di divulgazione, testi classici. E poi fumetti. Tre giorni di spettacoli e dibattiti ma anche di svago e divertimento.

Tanti e tutti diversi gli ingredienti di "Leggenda", il Festival della lettura e dell’ascolto dedicato agli under 16 che torna a Empoli da venerdì 9 a domenica 11 maggio.

Piazze, vicoli e chiostri del centro storico abbracceranno l’ottava edizione della manifestazione. E sarà una vera festa per tutta quanta la città, per le famiglie e per il mondo della cultura.

Un’esperienza per tutti, anche in chiave turistica: il visitatore troverà infatti una città ricca di proposte.

Anzitutto saranno due gli special guest. Domenica 11, alle ore 16, Geronimo Stilton (che proprio a maggio festeggia 25 anni di carriera) arriverà a Empoli da Topazia, la capitale dell’Isola dei Topi. Il protagonista della famosa serie di libri per ragazzi stringerà la zampa ai suoi lettori e spegnerà le candeline sulla maxi torta di compleanno allestita in piazza per l’occasione. Sarà dunque un gran bel compleanno in compagnia.

C’è attesa inoltre anche per Luca Trapanese, sabato 10 alle ore 21.

Da sempre impegnato nel sociale, l’assessore al Welfare del Comune di Napoli racconterà la storia che l’ha portato all’adozione della piccola Alba, affetta da sindrome di Down.

"Partecipare mi aiuta a divulgare il messaggio di inclusione e diversità - anticipa Trapanese - Parlare di disabilità in un festival è l’unico strumento che abbiamo per far cambiare visione alla società rispetto all’handicap. Sono temi faticosi che devono essere portati alla gente con semplicità. In questa missione, Alba sarà con me".

Temi seri e argomenti più leggeri, ma mai superficiali. Un calendario che premia generi diversi, grandi e piccole case editrici. Per la prima volta diretta da Silvia D’Achille, editor e autrice di libri per bambini, la manifestazione promette un programma fitto di eventi gratuiti "pensati per premiare e stimolare chi i libri se li divora, ma soprattutto per chi non si considera un lettore".

Obiettivo è quello di promuovere il bello della lettura con appuntamenti pop e di nicchia, attraverso linguaggi diversi come il teatro e gli incontri con gli autori.

Ylenia Cecchetti