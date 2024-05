Empoli, cori e fumogeni. I tifosi caricano i giocatori

Tutti uniti per un unico obiettivo: la salvezza. Oggi l’Empoli è impegnato in una trasferta decisiva per restare in Serie A e ieri la tifoseria ha voluto mostrare tutta la sua vicinanza alla squadra di Davide Nicola. Al momento della partenza verso Udine, i supporter azzurri hanno manifestato tutto il loro sostegno con sciarpate, bandiere e fumogeni fuori dallo stadio Castellani. I giocatori, l’allenatore e il direttore sportivo Pietro Accardi sono stati travolti dall’affetto della tifoseria.

In tanti, circa un centinaio, si sono radunati fuori dall’impianto per salutare la squadra prima della partenza per il Friuli. Un incitamento come non se ne vedevano da tempo a queste latitudini, a dimostrazione dell’importanza della partita. La terza salvezza consecutiva infatti sarebbe un risultato storico per il club del presidente Fabrizio Corsi. E tutto l’ambiente percepisce l’importanza, anche storica, di un momento come questo. Gli ultras azzurri infatti si sono ritrovati fuori dai cancelli e al momento dell’uscita della squadra per salire sul pullman hanno gridato cori e acceso tanti fumogeni. Un modo anche per caricare i giocatori in vista di una partita fondamentale, se non decisiva, per raggiungere il traguardo. Non solo: oggi i tifosi azzurri si presenteranno in massa a sostenere la squadra al Bluenergy Stadium di Udine. Una grande dimostrazione di affetto per un sostegno incondizionato che in momenti così delicati può fare la differenza.