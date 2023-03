’Empoli che scrive’ agli Agostiniani

Torna al Convento degli Agostiniani il ciclo letterario ’Empoli che scrive’, dedicato a tutti gli scrittori empolesi di nascita o d’adozione e ad autori che hanno scritto di Empoli o pubblicati da case editrici empolesi. Protagonista dell’incontro odierno delle 17.30 sarà Hans Honnacker (nella foto) con il suo libro ’Dante e oltre – Studi di letteratura’. Oltre all’autore saranno presenti Giulia Terreni, assessore alla Cultura del Comune di Empoli, Francesca Cecchi, referente Adi-Sd Empoli e i disegnatori Alessandro Giuntini e Lorenzo Santini.

Il volume è una raccolta di saggi che presenta contributi per la maggior parte inediti frutto di anni di studi di letteratura italiana e comparata. Nel libro, Dante in primis ma anche Boccaccio, Ariosto Heine, Kazantzakis, Calvino e una postilla finale relativa a Marisa Fenoglio. Hans Honnacker, nato a Bonn nel 1966, è docente di materie letterarie e vive e lavora a Firenze. Dal 2002 al 2010 ha insegnato traduzione-lingua tedesca presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Ha pubblicato vari saggi sui problemi della traduzione e sulla letteratura rinascimentale, in particolare su autori come Leon Battista Alberti, Ludovico Ariosto, Pietro Bembo, Baldassarre Castiglione, Pietro Aretino e Erasmo. L’ingresso è libero.