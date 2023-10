"Empolese Valdelsa: il Pci chiede un Osservatorio sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro"

L’ultimo incidente sul lavoro è di lunedì scorso in un tomaificio di Certaldo, dove un operaio è rimasto ferito gravemente al volto dall’esplosione di un contenitore di colla a pressione. Ma l’elenco degli infortuni è lungo e non conosce confine. I fatti di Brandizzo, che hanno causato la morte di cinque operai delle ferrovie, hanno squarciato l’ultimo velo. "Non si può restare indifferenti alla quotidiana strage di lavoratori, né basta mostrare sdegno; dobbiamo sentire la responsabilità di un impegno attivo, per non diventare complici". E’ il messaggio lanciato dalla sezione empolese del Partito Comunista Italiano che chiede con forza l’istituzione di un osservatorio permanente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nel nostro territorio. "Chiediamo che l’Unione de Comuni dell’Empolese Valdelsa apra la discussione sul tema - dicono dal Pci - Scopo dell’Osservatorio sarà monitorare permanentemente gli incidenti sul lavoro avvenuti nelle aziende operanti sul territorio e l’applicazione delle normative riguardanti la sicurezza, oltre a redigere rapporti periodici sullo stato delle condizioni di sicurezza sul lavoro e formulare proposte da inviare alle istituzioni competenti". Una proposta preventiva, per arginare un fenomeno - quello delle morti bianche - diffuso su tutto il territorio nazionale.