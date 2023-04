Emozioni alle Corse di primavera Zedde ha segnato la tripletta Slitta il debutto della prima fantina

Trentaquattro giorni al Palio. Una sessione - quella prevista per sabato pomeriggio - posticipata di 24 ore causa maltempo, poco meno di 50 cavalli, otto batterie e nessuna falsa partenza. Ma soprattutto un debutto davvero molto atteso, rimandato a data da destinarsi. Sono alcuni dei numeri del secondo appuntamento con le Corse di Primavera di Fucecchio, ritardata di un giorno a causa del temporale che ha reso impraticabile la Buca sabato pomeriggio. I nomi che contano c’erano tutti in pista ieri (tranne quello di Giovanni Atzeni). A sfidare i big avrebbe dovuto esserci anche Selvaggia Pianetti Lotteringhi Della Stufa. La giovane senese sarebbe stata la prima donna fantino a correre a Fucecchio ma ha ritirato la sua Ardeglina nella mattinata di ieri. Il mancato esordio di Pianetti in Buca previsto nella settima batteria è stato uno dei pochissimi fuori programma della giornata.

Tutto è filato liscio nelle corse di preparazione al Palio che si svolgerà tra cinque domeniche. Una bella giornata di sole partecipata, seguita anche in diretta streaming da tanti appassionati, non solo dai fucecchiesi e dagli addetti ai lavori. Sul verrocchio il mossiere Davide Busatti, protagonista indiscusso delle corse Giuseppe Zedde che ha segnato la tripletta di giornata aggiudicandosi la prima batteria con Blue Star, la seconda con Cristallo da Clodia e la settima con Charly Brown. Hanno trionfato poi Abracadabra montata da Alessandro Cersosimo e Zenia Zoe su Carlo Sanna. Vince l’accoppiata Vankook - Giosuè Carboni e si sa distinguere tra tutti Federico Guglielmi su Compilation. Il risultato dell’ottava e ultima batteria - composta da cavalli più giovani e meno esperti - se lo porta a casa Andrea Coghe con Chiocciola. Dopo ieri, insomma, capitani e dirigenze hanno le idee più chiare. I fantini si sono messi in mostra. Ora partono le strategie per decidere quali saranno i 12 cavalli su cui puntare il 21 maggio. Anche l’ambito Cencio è quasi pronto per essere svelato. Nella conferenza stampa del prossimo 6 maggio verranno anticipati il tema e il pittore scelto per la realizzazione del trofeo che sarà poi ufficialmente presentato alla città nella magica atmosfera di piazza Vittorio Veneto alle 21 del 16 maggio.

Ylenia Cecchetti