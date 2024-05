Emergenza rientrata: Patric e Casale ci saranno

Emergenza difesa rientrata in casa Lazio. In vista della sfida di domani contro l’Empoli, Igor Tudor recupera sia Patric sia Casale, dopo le noie degli ultimi giorni che non gli hanno permesso di allenarsi costantemente in gruppo. Saranno schierati nella linea a tre insieme a Romagnoli, con Gila, quindi unico assente (resta viva però ancora qualche piccola speranza di vederlo almeno in panchina). Qualche dubbio il tecnico croato lo ha in porta e in attacco. Tra i pali, infatti, l’ex Provedel non è ancora al cento per cento, ma scalpita per riprendersi il proprio posto. Tuttavia, non è escluso che venga confermato Mandas, così come punto di riferimento offensivo il favorito per una maglia da titolare resta Ciro Immobile, anche se Castellanos può essere una valida alternativa. Finora quando è stato chiamato in causa, l’attaccante argentino ha infatti sempre dato ottime risposte. Sulla trequarti non ci dovrebbero essere dubbi sull’impiego di Luis Alberto e Felipe Anderson, clienti scomodissimi per qualità ed imprevedibilità delle proprie giocate, mentre in mediana sulle fasce spazio ancora a Marusic e Zaccagni con Kamada preferito all’altro ex Vecino per affiancare Guendouzi al centro. Quella di domani sarà anche una partita speciale per la Lazio, perché si celebrerà il 50esimo anniversario della vittoria del primo scudetto. Tante le iniziative in programma in un Olimpico che vedrà quasi 45mila spettatori di fede biancoceleste, tra cui anche alcuni protagonisti di quell’impresa.