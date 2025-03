Emergenza maltempo: "Un grazie ai volontari"

Quasi 300 volontari in forza alle varie associazioni si sono attivati per Empoli, a seguito dell’alluvione dello scorso 14 marzo. Gli stessi che hanno dato il loro contributo per gli interventi puntuali che hanno portato alla messa in sicurezza di persone e beni nelle prime ore del maltempo, con la chiusura delle strade e il trasporto in altre zone sicure. E adesso che il momento peggiore dell’emergenza può dirsi trascorso, il sindaco Alessio Mantellassi e il vicesindaco con delega alla Protezione Civile Nedo Mennuti hanno voluto ringraziare pubblicamente a nome dell’amministrazione ogni volontario di ogni associazione intervenuta. Si tratta dell’Associazione nazionale carabinieri di Fucecchio e Montespertoli; l’ARI di Empoli; la Croce Rossa di Certaldo e di Empoli; la Misericordia di Empoli, Castelfiorentino, Certaldo e Montelupo; la Croce d’Oro di Montespertoli; la Pubbliche Assistenze di Empoli e la Pubblica Assistenza di Fucecchio, Montaione e Montelupo; l’Arci di Castelfiorentino, Gambassi e Certaldo; la Racchetta di Montaione, Montelupo e Montespertoli; la Vab di Empoli, Vinci e Limite e la Scuola cani salvataggio. Impegno continuato con l’assistenza agli alluvionati e con le operazioni di svuotamento del sottopasso ferroviario della Ss67 a Ponte alla Stella, il monitoraggio dell’Orme e del rio dei Cappuccini come da “Piano di emergenza“.

A quantificare l’impatto degli eventi meteo sul territorio empolese ci sono inoltre i numeri dello Sportello ristori per gli alluvionati (contattabile al numero 0571/757635 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì anche dalle 15 alle 18): dallo scorso sabato a ieri sono state raccolte ben 87 telefonate, 24 solo nella giornata di martedì. Quando verrà dichiarato lo stato di emergenza nazionale, saranno diffuse le procedure per la richiesta dei ristori. "Abbiamo visto la parte più bella della nostra comunità: i volontari che si sono attivati per assistere le circa 4mila persone coinvolte direttamente in questa ondata di maltempo – hanno detto Mantellassi e Mennuti –: li abbiamo visti all’opera assieme alla Colonna mobile regionale e nazionale, che ringrazio in egual misura, ne abbiamo sentito il calore e la vicinanza. Il grazie di Empoli va a loro e anche a tutti i cittadini che hanno dato una mano, di loro spontanea volontà, per quanto possibile e con consapevolezza, in questa emergenza".