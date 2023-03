Edifici comunali e lavori Opere per 650mila euro

Manutenzione in tutti gli edifici comunali. L’operazione è al centro di un accordo quadro da seicentocinquantamila euro – siglato nei giorni scorsi – per lavori in tutti gli immobili di proprietà dell’amministrazione comunale che presentino criticità. Nei giorni scorsi è avvenuto l’affidamento definitivo alla società Edil Cm costanzone Matteo con sede a Empoli. Si tratta di interventi, appunto, di manutenzione straordinaria e ordinaria – spiega una nota del Comune – non solo degli immobili di proprietà comunale ma fanno parte dell’accordo anche alcuni interventi su locali di edifici scolastici di primarie e secondarie di primo grado, asili nido, impianti sportivi, opere edili e di impiantistica varia.

Tutti i lavori saranno fondamentali per ripristinare la migliore funzionalità e fruibilità dei vari ambienti interessati. L’intervento su alcuni tetti come al palazzetto dello sport "Aramini", su alcune porzioni di copertura di scuole primarie e secondarie di primo grado e nel locale caldaia dell’impianto sportivo dello stadio comunale ‘Carlo Castellani’ – precisa la nota – sono stati affidati all’impresa Consorzio Stabile Toscana Edilizia e Ambiente Società Consortile srl con aggiudicazione definitiva e sono attualmente in corso di realizzazione L’avvio degli interventi previsti all’interno dell’accordo quadro è previsto nel mese di aprile. "L’amministrazione comunale intende continuare a investire per la manutenzione straordinarie su cimiteri, immobili e impianti sportivi di proprietà comunale – spiega Adolfo Bellucci, assessore alle manutenzioni del comune di Empoli -. Questo accordo quadro ed anche l’altro appalto a cui abbiamo affidato i lavori su alcuni tetti come al palazzetto dello sport ‘Aramini’, su alcune porzioni di copertura di scuole primarie e secondarie di primo grado e nel locale caldaia dell’impianto sportivo dello stadio comunale ‘Carlo Castellani’ vanno in questa direzione. La nostra attenzione resta massima e questi lavori – conclude l’assessore – sono necessari per il recupero del decoro e della salubrità degli ambienti".